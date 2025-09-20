Varberg fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar

Varberg vann med 3–1 mot Trelleborg

Jesper Jonasson Westermark matchvinnare för Varberg

Tredje raka segern för Varberg

Efter en tuff period har Varberg nu fått igång spelet. På lördagen mötte laget Trelleborg på Påskbergsvallen i Superettan och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget tre raka segrar. Segerresultatet mot Trelleborg blev 3–1 (2–0).

Varberg–Trelleborg – mål för mål

Varberg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fyra minuter slog Laorent Shabani till framspelad av Zakaria Loukili.

Laget gjorde 2–0 i 22:a minuten, när Jesper Jonasson Westermark fick träff på pass av Emil Hellman. Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Karl Wendt träff och reducerade åt Trelleborg. Fler mål än så blev det inte för Trelleborg.

3–1-målet kom på tilläggstid, när Nuurdin Ali Mohudin slog till och gjorde mål på straff. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Resultatet innebär att Varberg ligger kvar på femte plats och Trelleborg på 14:e plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Varbergs BoIS vunnit.

I nästa match möter Varberg Örebro borta på onsdag 24 september 19.00. Trelleborg möter Örgryte torsdag 25 september 19.00 hemma.

Varberg–Trelleborg 3–1 (2–0)

Superettan, Påskbergsvallen

Mål: 1–0 (4) Laorent Shabani (Zakaria Loukili), 2–0 (22) Jesper Jonasson Westermark (Emil Hellman), 2–1 (58) Karl Wendt, 3–1 (90) Nuurdin Ali Mohudin.

Varningar, Varberg: Anton Liljenbäck. Trelleborg: Tobias Karlsson, Abel Ogwuche.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Varberg: 3-2-0

Trelleborg: 1-0-4

Nästa match:

Varberg: Örebro SK, borta, 24 september

Trelleborg: Örgryte IS Fotboll, hemma, 25 september