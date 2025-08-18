Värnamo vann med 3–2 mot Degerfors

Marcus Antonsson avgjorde för Värnamo

Andra segern för Värnamo

Värnamo tog till slut hem segern mot Degerfors i matchen hemma på Finnvedsvallen på måndagen. Matchen i Allsvenskan slutade 3–2 (1–1). Segermålet för Värnamo stod Marcus Antonsson för efter 77 minuter.

Värnamo–Degerfors – mål för mål

Värnamo startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Ajdin Zeljkovic slog till på straff, redan i åttonde minuten.

Degerfors kvitterade till 1–1 efter en knapp halvtimmes spel, genom Sebastian 93 Ohlsson. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Rufai Mohammed och gav Värnamo ledningen.

I 71:a minuten kvitterade Daniel Sundgren för Degerfors.

Marcus Antonsson gjorde det matchavgörande målet i 77:e minuten.

Värnamo har en seger, två oavgjorda och två förluster och 10–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Degerfors har två oavgjorda och tre förluster och 2–9 i målskillnad. Det här var Värnamos andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Degerfors fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Värnamo är kvar på 16:e och sista plats, och Degerfors stannar på 15:e plats, i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Degerfors IF med 1–0.

I nästa match möter Värnamo Häcken hemma och Degerfors möter AIK hemma. Båda matcherna spelas söndag 24 augusti 16.30.

Värnamo–Degerfors 3–2 (1–1)

Allsvenskan, Finnvedsvallen

Mål: 1–0 (8) Ajdin Zeljkovic, 1–1 (29) Sebastian 93 Ohlsson, 2–1 (57) Rufai Mohammed, 2–2 (71) Daniel Sundgren, 3–2 (77) Marcus Antonsson.

Varningar, Värnamo: Johan Rapp, Rufai Mohammed. Degerfors: Mamadouba Diaby, Nasiru Moro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Värnamo: 1-2-2

Degerfors: 0-2-3

Nästa match:

Värnamo: BK Häcken, hemma, 24 augusti

Degerfors: AIK, hemma, 24 augusti