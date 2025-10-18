Två mål för Värnamos Frederikke Bruun i segern mot Halmia

Värnamo-seger med 3–2 mot Halmia

Värnamos Frederikke Bruun tvåmålsskytt

Andra raka segern för Värnamo

Hemmalaget Värnamo vann mot Halmia i division 1 södra dam. 3–2 (3–1) slutade matchen på lördagen.

Halmias huvudtränare Jimmy Karlsson:

– Vi gör en väl godkänd match där vi förtjänar mer än 3–2. Vi spelar ”bättre” än Värnamo under den första halvleken där Värnamo tyvärr utnyttjar de möjligheter de får lite väl enkelt. Värnamo var bättre sista tredjedelen och vi var bäst fram till dess sista tredjedelen, offensivt. Den andra halvleken är jämnare spelmässigt där vi vinner halvleken med 1–0. Vi faller med flaggan i topp prestationsmässigt men serietvåan blev i slutändan lite för svåra. Vi slickar såren och väljer istället att njuta av att vi ytterligare ett år är bäst i stan och Halland.

Frederikke Bruun gjorde två mål, och Matilda Nivard ett mål för Värnamo, målen för Halmia gjordes av Tilda Boquist och Ellinor Jonsson.

Det här var Värnamos åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Halmias sjätte uddamålsförlust.

Division 1 södra dam är nu färdigspelad. Värnamo slutar på andra plats och Halmia på åttonde plats.