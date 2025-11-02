Vasalunds Prince Amos tvåmålsskytt i segern mot Haninge

Vasalund-seger med 3–1 mot Haninge

Prince Amos med två mål för Vasalund

16:e segern för Vasalund

Vasalund vann mot gästande Haninge i Ettan norra herr. 3–1 (1–1) slutade söndagens match.

Haninge får sikta på kval efter förlusten mot Vasalund.

Vasalunds Prince Amos tvåmålsskytt

Aleksandar Azizovic gav Vasalund ledningen i 39:e minuten.

Haninge kvitterade till 1–1 i 41:a minuten. Det dröjde till den 73:e minuten innan Prince Amos gav Vasalund ledningen.

3–1-målet kom på stopptid när Prince Amos på nytt slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Med en omgång kvar är Vasalund på femte plats i tabellen medan Haninge är på 14:e plats.

När lagen möttes senast vann IFK Haninge med 5–1.

Nästa motstånd för Vasalund är Stocksund. Haninge tar sig an Enköping SK Herr hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 15.00.

Vasalund–Haninge 3–1 (1–1)

Ettan norra herr, Skytteholms IP

Mål: 1–0 (39) Aleksandar Azizovic, 1–1 (41) Självmål, 2–1 (73) Prince Amos, 3–1 (90) Prince Amos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vasalund: 2-2-1

Haninge: 1-0-4

Nästa match:

Vasalund: IFK Stocksund, borta, 9 november

Haninge: Enköpings SK FK, hemma, 9 november