Vasalunds Prince Amos tvåmålsskytt i segern mot Haninge
Vasalund vann mot gästande Haninge i Ettan norra herr. 3–1 (1–1) slutade söndagens match.
Haninge får sikta på kval efter förlusten mot Vasalund.
Vasalunds Prince Amos tvåmålsskytt
Aleksandar Azizovic gav Vasalund ledningen i 39:e minuten.
Haninge kvitterade till 1–1 i 41:a minuten. Det dröjde till den 73:e minuten innan Prince Amos gav Vasalund ledningen.
3–1-målet kom på stopptid när Prince Amos på nytt slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 3–1.
Med en omgång kvar är Vasalund på femte plats i tabellen medan Haninge är på 14:e plats.
När lagen möttes senast vann IFK Haninge med 5–1.
Nästa motstånd för Vasalund är Stocksund. Haninge tar sig an Enköping SK Herr hemma. Båda matcherna spelas söndag 9 november 15.00.
Vasalund–Haninge 3–1 (1–1)
Ettan norra herr, Skytteholms IP
Mål: 1–0 (39) Aleksandar Azizovic, 1–1 (41) Självmål, 2–1 (73) Prince Amos, 3–1 (90) Prince Amos.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Vasalund: 2-2-1
Haninge: 1-0-4
Nästa match:
Vasalund: IFK Stocksund, borta, 9 november
Haninge: Enköpings SK FK, hemma, 9 november
