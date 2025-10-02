Vasilije Kostov nätade i Röda Stjärnans förlust

Seger för Porto med 2–1 mot Röda Stjärnan

Röda Stjärnan förlorade mötet med Porto borta med 1–2 (1–1) i Europa League på torsdagen.

Rodrigo Mora blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 89 minuter.

William Gomes gjorde målet på straff redan i åttonde minuten och gav Porto ledningen.

I 32:a minuten kvitterade Röda Stjärnan när Vasilije Kostov fick träff. Det matchavgörande målet kom med en minut kvar att spela, när Rodrigo Mora slog till och gjorde 2–1 för Porto.

För Porto gör resultatet att laget nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Röda Stjärnan är på 26:e plats.

Nästa motstånd för Röda Stjärnan är Braga. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Braga Municipal.

Porto–Röda Stjärnan 2–1 (1–1)

Europa League, Estadio do Dragao

Mål: 1–0 (8) William Gomes, 1–1 (32) Vasilije Kostov, 2–1 (89) Rodrigo Mora.

Varningar, Porto: Rodrigo Mora, Alberto Costa, Dominik Prpic. Röda Stjärnan: Nair Tiknizyan, Franklin Tebo.

Röda Stjärnan: SC Braga, borta, 23 oktober