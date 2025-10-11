Västerås SK tog hem segern mot Hertzöga – Elin Antonsson matchvinnare

Västerås SK vann med 4–0 mot Hertzöga

Västerås SK:s Elin Antonsson tvåmålsskytt

Sjunde raka förlusten för Hertzöga

Västerås SK besegrade Hertzöga på hemmaplan i lördagens match i division 1 mellersta dam. 4–0 (0–0) slutade matchen.

– Egentligen är vi mycket bättre hela matchen men när vi i första halvlek inte får in bollen så är känslan att det är jämnt. Jag tycker vi gör en väldigt bra andra halvlek och ökar i intensitet och fart samtidigt som våra byten får väldigt bra effekt, kommenterade Västerås SK:s huvudtränare Markus Lindberg.

Västerås SK avgjorde matchen i andra halvlek, efter en mållös första.

Elin Antonsson gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Maja Eriksson och Hanna Gunnarsson.

Västerås SK har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 18–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hertzöga har fem förluster och 1–17 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Västerås SK på sjunde plats i tabellen medan Hertzöga är på tionde plats.

Nästa motstånd för Västerås SK är Husqvarna. Hertzöga tar sig an Degerfors hemma. Båda matcherna spelas söndag 19 oktober 14.00.