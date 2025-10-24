Västerås SK toppar tabellen efter seger mot Örgryte

Seger för Västerås SK med 2–0 mot Örgryte

Västerås SK:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Mikkel Ladefoged avgjorde för Västerås SK

Västerås SK är ny serieledare i Superettan efter bortaseger med 2–0 (1–0) mot Örgryte. Västerås SK leder serien en poäng före Kalmar som dock har en match mindre spelad. Örgryte ligger på tredje plats i tabellen.

Därmed har Västerås SK vunnit sex matcher i rad i Superettan.

Örgryte–Västerås SK – mål för mål

Västerås SK fick en bra start på matchen när Mikkel Ladefoged nätade på pass av Max Larsson redan i 15:e minuten. I 69:e minuten nätade Axel Taonsa och gjorde 0–2. 0–2-målet blev matchens sista.

Örgryte har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Örgryte möter Kalmar i nästa match hemma lördag 1 november 13.00. Västerås SK möter samma dag Falkenberg borta.

Örgryte–Västerås SK 0–2 (0–1)

Superettan, Gamla Ullevi

Mål: 0–1 (15) Mikkel Ladefoged (Max Larsson), 0–2 (69) Axel Taonsa.

Varningar, Örgryte: Christoffer Styffe, Amel Mujanic, Charlie Vindehall. Västerås SK: Max Larsson, Simon Gefvert.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Örgryte: 2-1-2

Västerås SK: 5-0-0

Nästa match:

Örgryte: Kalmar FF, hemma, 1 november

Västerås SK: Falkenbergs FF, borta, 1 november