Västerås SK kan fira seriesegern efter 4–1 mot Varberg

Västerås SK-seger med 4–1 mot Varberg

Västerås SK:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Axel Taonsa matchvinnare för Västerås SK

Med 4–1 (0–1) mot bortalaget Varberg är det klart. Västerås SK är slutsegrare i Superettan 2025. Varberg slutar på sjätte plats i tabellen.

Västerås SK–Varberg – mål för mål

Erion Sadiku gjorde 1–0 till Varberg strax före paus. Direkt efter pausen nätade Julius Johansson på pass av Axel Taonsa och kvitterade för Västerås SK.

Västerås SK gjorde också 2–1 i 52:a minuten när Axel Taonsa hittade rätt på pass av Jens Magnusson.

Mikkel Ladefoged ökade Västerås SK:s ledning framspelad av Axel Taonsa i 79:e minuten.

4–1-målet kom på övertid när Sidy Sow slog till och gjorde mål på pass av Tim Hartzell.

Axel Taonsa gjorde ett mål för Västerås SK och två målgivande passningar.

Västerås SK imponerar med fem segrar och 15–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Varberg har två oavgjorda och tre förluster och 5–10 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Varbergs BoIS med 1–0.

Västerås SK–Varberg 4–1 (0–1)

Superettan, Hitachi Energy Arena

Mål: 0–1 (44) Erion Sadiku, 1–1 (47) Julius Johansson (Axel Taonsa), 2–1 (52) Axel Taonsa (Jens Magnusson), 3–1 (79) Mikkel Ladefoged (Axel Taonsa), 4–1 (90) Sidy Sow (Tim Hartzell).

Varningar, Västerås SK: Jonathan Ring.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Västerås SK: 5-0-0

Varberg: 0-2-3