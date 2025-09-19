Västerås SK vann mot Oddevold på Hitachi Energy Arena

Västerås SK vann med 2–0 mot Oddevold

Västerås SK:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Mikkel Ladefoged avgjorde för Västerås SK

Efter en mållös första halvlek avgjorde Västerås SK matchen mot Oddevold i andra halvlek. Till slut vann Västerås SK fredagens hemmamatch i Superettan med 2–0.

Oddevold hade inför matchen sju matcher i rad utan förlust.

Därmed har Västerås SK sex raka segrar på hemmaplan.

Umeå FC nästa för Västerås SK

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 65:e minuten innan Mikkel Ladefoged framspelad av Axel Taonsa gav Västerås SK ledningen.

2–0-målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela, när Moussa Diallo slog till och gjorde mål på pass av Jonathan Ring. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Det här betyder att Västerås SK ligger kvar på tredje plats i tabellen och Oddevold på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann Västerås SK FK med 5–1.

I nästa omgång har Västerås SK Umeå FC borta på Umeå Energi Arena, torsdag 25 september 19.00. Oddevold spelar hemma mot Falkenberg onsdag 24 september 19.00.

Västerås SK–Oddevold 2–0 (0–0)

Superettan, Hitachi Energy Arena

Mål: 1–0 (65) Mikkel Ladefoged (Axel Taonsa), 2–0 (87) Moussa Diallo (Jonathan Ring).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Västerås SK: 3-0-2

Oddevold: 4-0-1

Nästa match:

Västerås SK: Umeå FC, borta, 25 september

Oddevold: Falkenbergs FF, hemma, 24 september