Verona föll med 0–1 mot Sassuolo

Sassuolo vann med 1–0 mot Verona

Andrea Pinamonti avgjorde för Sassuolo

Andra raka segern för Sassuolo

Verona förlorade på hemmaplan i Serie A mot Sassuolo, med 0–1 (0–0).

Andrea Pinamonti blev matchhjälte efter 71 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Lecce nästa för Sassuolo

Verona har två oavgjorda och tre förluster och 1–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sassuolo har tre vinster och två förluster och 8–6 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Sassuolo nu ligger på åttonde plats. Verona är på 17:e plats.

Den 22 februari möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Verona är Pisa. Lagen möts lördag 18 oktober 15.00.

Verona–Sassuolo 0–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (71) Andrea Pinamonti.

Varningar, Verona: Suat Serdar, Rafik Belghali. Sassuolo: Nicholas Pierini, Walid Cheddira, Arijanet Muric.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Verona: 0-2-3

Sassuolo: 3-0-2

Nästa match:

Verona: Pisa, borta, 18 oktober