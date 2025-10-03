Verona föll med 0–1 mot Sassuolo
- Sassuolo vann med 1–0 mot Verona
- Andrea Pinamonti avgjorde för Sassuolo
- Andra raka segern för Sassuolo
Verona förlorade på hemmaplan i Serie A mot Sassuolo, med 0–1 (0–0).
Andrea Pinamonti blev matchhjälte efter 71 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
Lecce nästa för Sassuolo
Verona har två oavgjorda och tre förluster och 1–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sassuolo har tre vinster och två förluster och 8–6 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Sassuolo nu ligger på åttonde plats. Verona är på 17:e plats.
Den 22 februari möts lagen återigen.
Nästa motstånd för Verona är Pisa. Lagen möts lördag 18 oktober 15.00.
Verona–Sassuolo 0–1 (0–0)
Serie A
Mål: 0–1 (71) Andrea Pinamonti.
Varningar, Verona: Suat Serdar, Rafik Belghali. Sassuolo: Nicholas Pierini, Walid Cheddira, Arijanet Muric.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Verona: 0-2-3
Sassuolo: 3-0-2
Nästa match:
Verona: Pisa, borta, 18 oktober
