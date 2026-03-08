Verona vann igen – efter tolv matcher utan seger

Verona vann med 2–1 mot Bologna

Kieron Bowie matchvinnare för Verona

Jonathan Rowe ende målskytt för Bologna

Det tog 13 matcher. Men nu har Verona till slut vunnit en match i Serie A. Laget vann på bortaplan mot Bologna, med 2–1 (0–0).

Kieron Bowie blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 57 minuter.

Genoa nästa för Verona

Jonathan Rowe gjorde 1–0 för Bologna efter pausen framspelad av Nadir Zortea. I 53:e minuten slog Martin Frese till och kvitterade för Verona. Bara fyra minuter senare var det Kieron Bowie som såg till att laget tog ledningen. Därmed hade Verona vänt matchen.

När lagen möttes senast vann Bologna med 3–2.

Söndag 15 mars möter Bologna Sassuolo borta 15.00 och Verona möter Genoa hemma 12.30.

Bologna–Verona 1–2 (0–0)

Serie A, Stadio Renato Dell’Ara

Mål: 1–0 (49) Jonathan Rowe (Nadir Zortea), 1–1 (53) Martin Frese, 1–2 (57) Kieron Bowie.

Varningar, Bologna: Lewis Ferguson. Verona: Abdou Harroui, Kieron Bowie.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bologna: 3-0-2

Verona: 1-1-3

Nästa match:

Bologna: Sassuolo, borta, 15 mars 15.00

Verona: Genoa, hemma, 15 mars 12.30