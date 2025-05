Veronika Henriksson och Johanna Lindblom bakom Eskilsminnes seger

Eskilsminne vann med 2–0 mot Örby

Eskilsminnes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Tredje raka segern för Eskilsminne

Ett mål var av Veronika Henriksson och Johanna Lindblom låg bakom Eskilsminnes seger med 2–0 (2–0) på hemmaplan mot Örby i division 1 södra dam.

– Stabilt och bra, kommenterade Eskilsminnes huvudtränare Iztok Pristovnik efter matchen.

Örbys tränare Gytis Gelgota tyckte så här om matchen:

– Jag skäms inte att förlora mot ett av seriens bästa lag. Men på vilket sätt. Vi gör helt olika halvlekar, första halvleken sover vi fortfarande på bussen och i andra spelar vi som vi ska. Ska vi ge oss ens en chans att mätas mot ett bättre lag, vilket Eskilsminne är just nu, kan vi inte genomföra en ”sovande” halvlek. Bara att gratulera Eskilsminne till en rättvis seger och under veckan göra en analys av mitt IFK Örbys två olika halvlekar och vara redo mot Bromölla IF på lördag.

Segern var Eskilsminnes fjärde på de senaste fem matcherna.

Hemmalaget stod för en bra första halvlek och ledde alltså med 2–0. Örby lyckades inte hämta igen i andra halvlek, som slutade mållös.

Qviding nästa för Eskilsminne

Eskilsminne möter Qviding i nästa match borta lördag 17 maj 13.00. Örby möter samma dag Ifö Bromölla hemma.