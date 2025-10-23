VfB Stuttgart besegrades på bortaplan av Fenerbahce
- Seger för Fenerbahce med 1–0 mot VfB Stuttgart
- Kerem Akturkoglu avgjorde för Fenerbahce
- Andra raka segern för Fenerbahce
VfB Stuttgart förlorade på bortaplan i Europa League mot Fenerbahce, med 0–1 (0–1).
Kerem Akturkoglu stod för Fenerbahces avgörande mål efter 34 minuter.
Fenerbahce–VfB Stuttgart – mål för mål
Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Feyenoord. Lagen möts torsdag 6 november 21.00 på Mercedes Benz Arena.
Fenerbahce–VfB Stuttgart 1–0 (1–0)
Europa League
Mål: 1–0 (34) Kerem Akturkoglu.
Varningar, Fenerbahce: Ismail Yuksek, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Jhon Duran, Nelson Semedo, Edson Alvarez. VfB Stuttgart: Angelo Stiller, Deniz Undav, Bilal El Khannouss.
Nästa match:
VfB Stuttgart: Feyenoord, hemma, 6 november
