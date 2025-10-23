VfB Stuttgart besegrades på bortaplan av Fenerbahce

Seger för Fenerbahce med 1–0 mot VfB Stuttgart

Kerem Akturkoglu avgjorde för Fenerbahce

Andra raka segern för Fenerbahce

VfB Stuttgart förlorade på bortaplan i Europa League mot Fenerbahce, med 0–1 (0–1).

Kerem Akturkoglu stod för Fenerbahces avgörande mål efter 34 minuter.

Fenerbahce–VfB Stuttgart – mål för mål

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Feyenoord. Lagen möts torsdag 6 november 21.00 på Mercedes Benz Arena.

Fenerbahce–VfB Stuttgart 1–0 (1–0)

Europa League

Mål: 1–0 (34) Kerem Akturkoglu.

Varningar, Fenerbahce: Ismail Yuksek, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Jhon Duran, Nelson Semedo, Edson Alvarez. VfB Stuttgart: Angelo Stiller, Deniz Undav, Bilal El Khannouss.

Nästa match:

VfB Stuttgart: Feyenoord, hemma, 6 november