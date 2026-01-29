VfB Stuttgart kvalklart efter seger mot Young Boys

Seger för VfB Stuttgart med 3–2 mot Young Boys

VfB Stuttgarts fjärde seger på de senaste fem matcherna

Chema Andres avgjorde för VfB Stuttgart

Efter en bra säsong i Europa League är VfB Stuttgart nu klart för kval. Det efter seger, 3–2 (2–1), på hemmaplan mot Young Boys.

Chema Andres slog till på övertid och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Segern var VfB Stuttgarts fjärde på de senaste fem matcherna.

VfB Stuttgart–Young Boys – mål för mål

VfB Stuttgart gjorde första målet när Deniz Undav slog till efter förarbete av Lorenz Assignon redan i sjätte minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 tidigt i matchen genom Ermedin Demirovic assisterad av Deniz Undav. Young Boys reducerade till 2–1 strax före paus genom Armin Gigovic på passning från Gregory Wuethrich.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Sandro Lauper träff på pass av Edimilson Fernandes och kvitterade för Young Boys. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Chema Andres slog till och gjorde 3–2 för VfB Stuttgart med assist av Jamie Leweling.

Resultaten i sista omgången innebär att VfB Stuttgart slutar på elfte plats och Young Boys på 25:e plats. Ett tapp för Young Boys som låg på 21:a plats så sent som den 21 januari.

VfB Stuttgart–Young Boys 3–2 (2–1)

Europa League, MHPArena

Mål: 1–0 (6) Deniz Undav (Lorenz Assignon), 2–0 (7) Ermedin Demirovic (Deniz Undav), 2–1 (42) Armin Gigovic (Gregory Wuethrich), 2–2 (57) Sandro Lauper (Edimilson Fernandes), 3–2 (90) Chema Andres (Jamie Leweling).

Varningar, Young Boys: Joel Monteiro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 4-0-1

Young Boys: 1-0-4