VfB Stuttgart och Union Berlin delade på poängen

Oavgjort i mötet mellan VfB Stuttgart och Union Berlin

Woo-Yeong Jeong kvitterade i 83:e minuten

Mönchengladbach blir nästa motstånd för VfB Stuttgart

VfB Stuttgart och Union Berlin kryssade i mötet i Bundesliga på MHPArena på söndagen. Matchen slutade 1–1 (0–0).

VfB Stuttgart–Union Berlin – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 59:e minuten innan Chris Fuehrich efter pass från Ramon Hendriks gav VfB Stuttgart ledningen. Med sju minuter kvar att spela kvitterade Union Berlin genom Woo-Yeong Jeong. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

VfB Stuttgart har tre segrar och två oavgjorda och 12–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Union Berlin har två vinster och tre oavgjorda och 8–5 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Union Berlin med 2–1.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Mönchengladbach. Lagen möts söndag 25 januari 15.30 på Borussia-Park. Union Berlin tar sig an Borussia Dortmund hemma lördag 24 januari 18.30.

VfB Stuttgart–Union Berlin 1–1 (0–0)

Bundesliga, MHPArena

Mål: 1–0 (59) Chris Fuehrich (Ramon Hendriks), 1–1 (83) Woo-Yeong Jeong.

Varningar, VfB Stuttgart: Josha Vagnoman. Union Berlin: Livan Burcu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 3-2-0

Union Berlin: 2-3-0

Nästa match:

VfB Stuttgart: Borussia Mönchengladbach, borta, 25 januari 15.30

Union Berlin: Borussia Dortmund, hemma, 24 januari 18.30