VfB Stuttgart tog kommandot från start mot Werder Bremen

VfB Stuttgart vann med 4–0 mot Werder Bremen

Bilal El Khannouss avgjorde för VfB Stuttgart

Andra förlusten i följd för Werder Bremen

VfB Stuttgart hade greppet från start i matchen i Bundesliga mot Werder Bremen på söndagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 4–0 (2–0) borta på Weserstadion.

Det här var femte gången den här säsongen som VfB Stuttgarts målvakter höll nollan.

Werder Bremen–VfB Stuttgart – mål för mål

Bilal El Khannouss gjorde 1–0 till VfB Stuttgart i slutminuterna av första halvlek.

Laget gjorde också 0–2 i slutet av första halvleken genom Jamie Leweling.

Deniz Undav ökade VfB Stuttgarts ledning med knappa kvarten kvar.

VfB Stuttgart gjorde också 0–4 genom Chris Fuhrich i 90:e minuten.

För VfB Stuttgart gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Werder Bremen är på tolfte plats. Noteras kan att Werder Bremen sedan den 29 november har tappat fyra placeringar i tabellen.

Den 25 april möts lagen återigen, då på Mercedes Benz Arena.

På lördag 20 december 15.30 spelar Werder Bremen borta mot Augsburg och VfB Stuttgart hemma mot Hoffenheim.

Werder Bremen–VfB Stuttgart 0–4 (0–2)

Bundesliga, Weserstadion

Mål: 0–1 (40) Bilal El Khannouss, 0–2 (44) Jamie Leweling, 0–3 (79) Deniz Undav, 0–4 (90) Chris Fuhrich.

Varningar, Werder Bremen: Karim Coulibaly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Werder Bremen: 1-1-3

VfB Stuttgart: 2-1-2

Nästa match:

Werder Bremen: Augsburg, borta, 20 december 15.30

VfB Stuttgart: TSG Hoffenheim, hemma, 20 december 15.30