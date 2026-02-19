VfB Stuttgart vann första matchen med 4–1 mot Celtic

VfB Stuttgart vann med 4–1 mot Celtic

Bilal El Khannouss gjorde två mål för VfB Stuttgart

Benjamin Nygren gjorde målet för Celtic

VfB Stuttgart har kopplat greppet i Europa League 16-delsfinal. Laget vann första matchen på bortaplan mot Celtic på torsdagen med 4–1 (2–1). Returen spelas torsdag 26 februari.

Bilal El Khannouss tvåmålsskytt för VfB Stuttgart

Bilal El Khannouss slog till redan i 15:e minuten och gav VfB Stuttgart ledningen. I 21:a minuten kvitterade Celtic när Benjamin Nygren slog till. VfB Stuttgart tog ledningen bara sju minuter senare återigen genom Bilal El Khannouss.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Jamie Leweling och ökade ledningen för VfB Stuttgart. 1–4-målet kom på stopptid när Tiago Tomas slog till och gjorde mål på passning från Nikolas Nartey.

Celtic–VfB Stuttgart 1–4 (1–2)

Europa League 16-delsfinal

Mål: 0–1 (15) Bilal El Khannouss, 1–1 (21) Benjamin Nygren, 1–2 (28) Bilal El Khannouss, 1–3 (57) Jamie Leweling, 1–4 (90) Tiago Tomas (Nikolas Nartey).

Varningar, VfB Stuttgart: Jeff Chabot.