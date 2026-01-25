VfB Stuttgart vann med 3–0 mot Mönchengladbach
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- VfB Stuttgart vann med 3–0 mot Mönchengladbach
- Jamie Leweling avgjorde för VfB Stuttgart
- Seger nummer 11 för VfB Stuttgart
VfB Stuttgart tog ledningen mot Mönchengladbach på bortaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Bundesliga på söndagen slutade 3–0.
Det här var sjunde gången den här säsongen som VfB Stuttgart höll nollan.
Det var sjätte matchen i rad utan förlust för VfB Stuttgart.
Freiburg nästa för VfB Stuttgart
Jamie Leweling gjorde 1–0 för VfB Stuttgart efter en halvtimme.
Laget ökade ledningen till 0–2 i 67:e minuten. Till slut kom också 0–3 genom Deniz Undav i 74:e minuten.
I tabellen innebär det här att VfB Stuttgart nu ligger på fjärde plats i tabellen. Mönchengladbach är på elfte plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann VfB Stuttgart med 1–0.
Mönchengladbach tar sig an Werder Bremen i nästa match borta lördag 31 januari 15.30. VfB Stuttgart möter Freiburg hemma söndag 1 februari 15.30.
Mönchengladbach–VfB Stuttgart 0–3 (0–1)
Bundesliga, Borussia-Park
Mål: 0–1 (30) Jamie Leweling, 0–2 (67) Självmål, 0–3 (74) Deniz Undav.
Varningar, Mönchengladbach: Lukas Ullrich. VfB Stuttgart: Atakan Karazor.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Mönchengladbach: 1-1-3
VfB Stuttgart: 3-2-0
Nästa match:
Mönchengladbach: Werder Bremen, borta, 31 januari 15.30
VfB Stuttgart: SC Freiburg, hemma, 1 februari 15.30
Den här artikeln handlar om: