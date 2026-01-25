VfB Stuttgart vann med 3–0 mot Mönchengladbach

Jamie Leweling avgjorde för VfB Stuttgart

Seger nummer 11 för VfB Stuttgart

VfB Stuttgart tog ledningen mot Mönchengladbach på bortaplan redan före paus. I andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Bundesliga på söndagen slutade 3–0.

Det här var sjunde gången den här säsongen som VfB Stuttgart höll nollan.

Det var sjätte matchen i rad utan förlust för VfB Stuttgart.

Freiburg nästa för VfB Stuttgart

Jamie Leweling gjorde 1–0 för VfB Stuttgart efter en halvtimme.

Laget ökade ledningen till 0–2 i 67:e minuten. Till slut kom också 0–3 genom Deniz Undav i 74:e minuten.

I tabellen innebär det här att VfB Stuttgart nu ligger på fjärde plats i tabellen. Mönchengladbach är på elfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann VfB Stuttgart med 1–0.

Mönchengladbach tar sig an Werder Bremen i nästa match borta lördag 31 januari 15.30. VfB Stuttgart möter Freiburg hemma söndag 1 februari 15.30.

Mönchengladbach–VfB Stuttgart 0–3 (0–1)

Bundesliga, Borussia-Park

Mål: 0–1 (30) Jamie Leweling, 0–2 (67) Självmål, 0–3 (74) Deniz Undav.

Varningar, Mönchengladbach: Lukas Ullrich. VfB Stuttgart: Atakan Karazor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Mönchengladbach: 1-1-3

VfB Stuttgart: 3-2-0

Nästa match:

Mönchengladbach: Werder Bremen, borta, 31 januari 15.30

VfB Stuttgart: SC Freiburg, hemma, 1 februari 15.30