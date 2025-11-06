VfB Stuttgart vann mot Feyenoord efter sent avgörande

VfB Stuttgart segrade – 2–0 mot Feyenoord

Bilal El Khannouss matchvinnare för VfB Stuttgart

VfB Stuttgart nu 20:e, Feyenoord på 29:e plats

Bilal El Khannouss gjorde 1–0 i 84:e minuten – och Deniz Undav gjorde 2–0 på tilläggstid. VfB Stuttgart tog till slut hem segern mot Feyenoord hemma på Mercedes Benz Arena på torsdagen i Europa League.

Go Ahead nästa för VfB Stuttgart

Det dröjde innan första målet kom. Först med sex minuter kvar att spela kom 1–0 till VfB Stuttgart genom Bilal El Khannouss.

2–0-målet kom på stopptid när Deniz Undav slog till och gjorde mål framspelad av Chris Fuhrich. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

För tabellens utseende betyder det här att VfB Stuttgart ligger på 20:e plats medan Feyenoord är på 29:e plats.

Torsdag 27 november spelar VfB Stuttgart borta mot Go Ahead 21.00 och Feyenoord mot Celtic hemma 18.45 på De Kuip.

VfB Stuttgart–Feyenoord 2–0 (0–0)

Europa League, Mercedes Benz Arena

Mål: 1–0 (84) Bilal El Khannouss, 2–0 (90) Deniz Undav (Chris Fuhrich).

Varningar, VfB Stuttgart: Maximilian Mittelstadt, Julian Chabot, Chema Andres, Bilal El Khannouss. Feyenoord: Quinten Timber, Anis Hadj Moussa, Gijs Smal, Givairo Read.

Nästa match:

VfB Stuttgart: Go Ahead Eagles, borta, 27 november

Feyenoord: Celtic FC, hemma, 27 november