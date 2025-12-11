VfB Stuttgart vann mot Maccabi Tel Aviv på Mercedes Benz Arena

VfB Stuttgart-seger med 4–1 mot Maccabi Tel Aviv

Tiago Tomas avgjorde för VfB Stuttgart

Tredje raka segern för VfB Stuttgart

I första halvlek tog VfB Stuttgart greppet om hemmamatchen mot Maccabi Tel Aviv på torsdagen. Och i andra halvlek utökades 2–0-ledningen och matchen i Europa League slutade 4–1.

VfB Stuttgart–Maccabi Tel Aviv – mål för mål

Lorenz Assignon gav VfB Stuttgart ledningen i 24:e minuten framspelad av Maximilian Mittelstadt.

I 37:e minuten gjorde VfB Stuttgart 2–0 när Tiago Tomas slog till.

Direkt efter pausen ökade Maximilian Mittelstadt VfB Stuttgarts ledning på straff.

I 52:a minuten slog Roy Revivo till och reducerade åt Maccabi Tel Aviv. Fler mål än så blev det inte för Maccabi Tel Aviv.

4–1-målet kom på tilläggstid när Josha Vagnoman slog till och gjorde mål.

VfB Stuttgart har tre segrar och två förluster och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Maccabi Tel Aviv har fem förluster och 2–18 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att VfB Stuttgart nu ligger på nionde plats i tabellen. Maccabi Tel Aviv är på 35:e plats.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Roma. Lagen möts torsdag 22 januari 21.00 på Stadio Olimpico.

VfB Stuttgart–Maccabi Tel Aviv 4–1 (2–0)

Europa League, Mercedes Benz Arena

Mål: 1–0 (24) Lorenz Assignon (Maximilian Mittelstadt), 2–0 (37) Tiago Tomas, 3–0 (50) Maximilian Mittelstadt, 3–1 (52) Roy Revivo, 4–1 (90) Josha Vagnoman.

Varningar, VfB Stuttgart: Bilal El Khannouss, Lazar Jovanovic. Maccabi Tel Aviv: Mohamed Camara, Itai Ben Hamo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 3-0-2

Maccabi Tel Aviv: 0-0-5

Nästa match:

VfB Stuttgart: Roma, borta, 22 januari 21.00