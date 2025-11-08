Victor Andersson målskytt när Ariana förlorade
- Torslanda-seger med 4–1 mot Ariana
- Yonatan Yosef avgjorde för Torslanda
- Andra raka segern för Torslanda
Ariana förlorade hemmamatchen mot Torslanda i Ettan södra herr på lördagen. 1–4 (1–1) slutade matchen.
Ariana–Torslanda – mål för mål
Ariana tog ledningen i 39:e minuten genom Victor Andersson.
Torslanda kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Allan Andersson. Torslanda gjorde också 1–2 i 70:e minuten när Yonatan Yosef fick träff.
1–3-målet kom på stopptid när Fabian Påhlman slog till och gjorde mål.
1–4-målet för Torslanda kom direkt därefter när Charlie Axede på övertid gjorde mål.
Resultaten i sista omgången innebär att Ariana slutar på sjätte plats och Torslanda på 14:e plats. Torslanda åker ur serien. Noteras kan att Ariana sedan den 17 oktober har avancerat fyra placeringar i tabellen.
Ariana–Torslanda 1–4 (1–1)
Ettan södra herr, Malmö Stadion
Mål: 1–0 (39) Victor Andersson, 1–1 (45) Allan Andersson, 1–2 (70) Yonatan Yosef, 1–3 (90) Fabian Påhlman, 1–4 (90) Charlie Axede.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ariana: 2-0-3
Torslanda: 2-0-3
