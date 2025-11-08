Victor Andersson målskytt när Ariana förlorade

Torslanda-seger med 4–1 mot Ariana

Yonatan Yosef avgjorde för Torslanda

Andra raka segern för Torslanda

Ariana förlorade hemmamatchen mot Torslanda i Ettan södra herr på lördagen. 1–4 (1–1) slutade matchen.

Ariana–Torslanda – mål för mål

Ariana tog ledningen i 39:e minuten genom Victor Andersson.

Torslanda kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Allan Andersson. Torslanda gjorde också 1–2 i 70:e minuten när Yonatan Yosef fick träff.

1–3-målet kom på stopptid när Fabian Påhlman slog till och gjorde mål.

1–4-målet för Torslanda kom direkt därefter när Charlie Axede på övertid gjorde mål.

Resultaten i sista omgången innebär att Ariana slutar på sjätte plats och Torslanda på 14:e plats. Torslanda åker ur serien. Noteras kan att Ariana sedan den 17 oktober har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Ariana–Torslanda 1–4 (1–1)

Ettan södra herr, Malmö Stadion

Mål: 1–0 (39) Victor Andersson, 1–1 (45) Allan Andersson, 1–2 (70) Yonatan Yosef, 1–3 (90) Fabian Påhlman, 1–4 (90) Charlie Axede.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ariana: 2-0-3

Torslanda: 2-0-3