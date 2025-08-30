Victor Lind i form när Brommapojkarna vann mot Elfsborg

Seger för Brommapojkarna med 3–0 mot Elfsborg

Victor Lind gjorde två mål för Brommapojkarna

Tredje raka förlusten för Elfsborg

Hemmalaget Brommapojkarna tog hem de tre poängen efter seger mot Elfsborg i Allsvenskan. 3–0 (0–0) slutade lördagens match.

Victor Lind tvåmålsskytt för Brommapojkarna

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 56:e minuten innan Victor Lind gav Brommapojkarna ledningen.

I 68:e minuten nätade Victor Lind återigen, på pass av Kaare Barslund och gjorde 2–0.

Till slut kom också 3–0 genom Alex Timossi Andersson i 87:e minuten.

För tabellens utseende betyder det här att Brommapojkarna ligger på nionde plats medan Elfsborg har sjätteplatsen.

Lagens första möte för säsongen vann IF Elfsborg med 4–3.

Måndag 15 september 19.00 spelar Brommapojkarna borta mot AIK. Elfsborg möter Malmö FF hemma på Borås Arena söndag 14 september 16.30.

Brommapojkarna–Elfsborg 3–0 (0–0)

Allsvenskan, Grimsta IP

Mål: 1–0 (56) Victor Lind, 2–0 (68) Victor Lind (Kaare Barslund), 3–0 (87) Alex Timossi Andersson.

Varningar, Elfsborg: Niklas Hult, Julius Magnusson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 2-1-2

Elfsborg: 1-1-3

Nästa match:

Brommapojkarna: AIK, borta, 15 september

Elfsborg: Malmö FF, hemma, 14 september