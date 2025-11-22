Victor Torp hjälte när Coventry vände till seger

Coventry segrade – 3–2 mot WBA

Coventrys nionde seger på de senaste tio matcherna

Victor Torp avgjorde för Coventry

Coventry såg ut att gå mot förlust vid underläge med 0–2 i hemmamatchen i Championship mot WBA. Men med mål i minut 41, minut 56 och minut 61 vände laget underläget och vann med 3–2 (1–2) i lördagens match.

Victor Torp slog till efter 61 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.

Segern var Coventrys nionde på de senaste tio matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Middlesbrough nästa för Coventry

Aune Heggebo slog till redan i nionde minuten och gav gästande WBA ledningen.

Laget ökade också ledningen till 0–2 i 32:a minuten när Aune Heggebo återigen fick träff.

Coventry reducerade till 1–2 alldeles före halvtidspausen genom Josh Eccles framspelad av Tatsuhiro Sakamoto.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Ellis Simms och kvitterade för Coventry.

Coventry gjorde också 3–2 i 61:a minuten när Victor Torp slog till. Därmed hade Coventry vänt matchen.

Det här var Coventrys tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också WBA:s sjätte uddamålsförlust.

För WBA gör resultatet att man nu ligger på 17:e plats i tabellen medan Coventry leder serien. Noteras kan att WBA sedan den 23 oktober har tappat sju placeringar i tabellen.

Den 21 februari möts lagen återigen.

Coventry tar sig an Middlesbrough i nästa match borta tisdag 25 november 20.45. WBA möter Birmingham hemma onsdag 26 november 21.00.

Coventry–WBA 3–2 (1–2)

Championship

Mål: 0–1 (9) Aune Heggebo, 0–2 (32) Aune Heggebo, 1–2 (41) Josh Eccles (Tatsuhiro Sakamoto), 2–2 (56) Ellis Simms, 3–2 (61) Victor Torp.

Varningar, Coventry: Victor Torp, Ephron Mason-Clark. WBA: Jayson Molumby, Nat Phillips.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 4-0-1

WBA: 1-1-3

Nästa match:

Coventry: Middlesbrough FC, borta, 25 november

WBA: Birmingham City, hemma, 26 november