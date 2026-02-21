Vignolo räddade en poäng i 87:e minuten mot Paris FC

Kryss mellan Toulouse och Paris FC

Julian Vignolo kvitterade i 87:e minuten

Rennes nästa för Toulouse

Det såg ut att bli förlust för Toulouse när laget mötte Paris FC på lördagen i Ligue 1 herr på Stadium Municipal. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men i 87:e minuten slog Julian Vignolo till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Toulouse.

Det var Toulouses fjärde match i rad utan seger.

Toulouse–Paris FC – mål för mål

Paris FC tog ledningen i 39:e minuten genom Marshall Munetsi.

Kvitteringen kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Julian Vignolo slog till och gjorde mål för Toulouse. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Toulouse har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Paris FC har fyra oavgjorda och en förlust och 3–8 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Toulouse med 3–0.

Nästa motstånd för Toulouse är Rennes. Lagen möts lördag 28 februari 17.00 på Roazhon Park.

Toulouse–Paris FC 1–1 (0–1)

Ligue 1 herr, Stadium Municipal

Mål: 0–1 (39) Marshall Munetsi, 1–1 (87) Julian Vignolo.

Varningar, Toulouse: Dayann Methalie. Paris FC: Ilan Kebbal, Moses Simon, Otavio, Diego Coppola, Kevin Trapp.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Toulouse: 1-2-2

Paris FC: 0-4-1

Nästa match:

Toulouse: Stade Rennais FC, borta, 28 februari 17.00