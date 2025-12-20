Viktor Gyökeres blev matchhjälte för Arsenal borta mot Everton

Arsenal-seger med 1–0 mot Everton

Viktor Gyökeres avgjorde för Arsenal

Andra raka segern för Arsenal

Matchens enda mål kom i första halvleken genom Viktor Gyökeres när Arsenal vann på bortaplan mot Everton med 1–0 (1–0) på lördagen i Premier League.

Det här var Arsenals nionde nolla den här säsongen.

Brighton nästa för Arsenal

Everton har två vinster och tre förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arsenal har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Everton nu ligger på tionde plats i tabellen. Arsenal leder serien. Ett tapp för Everton som låg på femte plats så sent som den 6 december.

I nästa match möter Everton Burnley borta och Arsenal möter Brighton hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 december 16.00.

Everton–Arsenal 0–1 (0–1)

Premier League

Mål: 0–1 (27) Viktor Gyökeres.

Varningar, Everton: Vitaliy Mykolenko, James Tarkowski. Arsenal: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Everton: 2-0-3

Arsenal: 3-1-1

Nästa match:

Everton: Burnley FC, borta, 27 december 16.00

Arsenal: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 27 december 16.00