Viktor Gyökeres blev matchhjälte för Arsenal borta mot Everton
- Arsenal-seger med 1–0 mot Everton
- Viktor Gyökeres avgjorde för Arsenal
- Andra raka segern för Arsenal
Matchens enda mål kom i första halvleken genom Viktor Gyökeres när Arsenal vann på bortaplan mot Everton med 1–0 (1–0) på lördagen i Premier League.
Det här var Arsenals nionde nolla den här säsongen.
Brighton nästa för Arsenal
Everton har två vinster och tre förluster och 5–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Arsenal har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 7–4 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Everton nu ligger på tionde plats i tabellen. Arsenal leder serien. Ett tapp för Everton som låg på femte plats så sent som den 6 december.
I nästa match möter Everton Burnley borta och Arsenal möter Brighton hemma. Båda matcherna spelas lördag 27 december 16.00.
Everton–Arsenal 0–1 (0–1)
Premier League
Mål: 0–1 (27) Viktor Gyökeres.
Varningar, Everton: Vitaliy Mykolenko, James Tarkowski. Arsenal: Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Everton: 2-0-3
Arsenal: 3-1-1
Nästa match:
Everton: Burnley FC, borta, 27 december 16.00
Arsenal: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 27 december 16.00
