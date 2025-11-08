Viktor Tsygankov matchhjälte för Girona mot Alaves
Girona vann med 1–0 (1–0) hemma mot Alaves i La Liga. Viktor Tsygankov gjorde matchens enda mål i första halvleken.
Real Betis nästa för Girona
Båda lagen har nu två segrar, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Girona med 8–8 och Alaves med 5–4 i målskillnad. Det här var Gironas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Alaves femte uddamålsförlust.
Den 22 februari möts lagen återigen.
Girona tar sig an Real Betis i nästa match borta söndag 23 november 16.15. Alaves möter Celta Vigo hemma lördag 22 november 14.00.
Girona–Alaves 1–0 (1–0)
La Liga
Mål: 1–0 (16) Viktor Tsygankov.
Varningar, Alaves: Abde Rebbach, Carlos Vicente, Denis Suarez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Girona: 2-1-2
Alaves: 2-1-2
Nästa match:
Girona: Real Betis, borta, 23 november
Alaves: Celta Vigo, hemma, 22 november
