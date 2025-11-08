Viktor Tsygankov matchhjälte för Girona mot Alaves

Girona vann med 1–0 mot Alaves

Viktor Tsygankov avgjorde för Girona

Girona utan insläppt mål

Girona vann med 1–0 (1–0) hemma mot Alaves i La Liga. Viktor Tsygankov gjorde matchens enda mål i första halvleken.

Real Betis nästa för Girona

Båda lagen har nu två segrar, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Girona med 8–8 och Alaves med 5–4 i målskillnad. Det här var Gironas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Alaves femte uddamålsförlust.

Den 22 februari möts lagen återigen.

Girona tar sig an Real Betis i nästa match borta söndag 23 november 16.15. Alaves möter Celta Vigo hemma lördag 22 november 14.00.

Girona–Alaves 1–0 (1–0)

La Liga

Mål: 1–0 (16) Viktor Tsygankov.

Varningar, Alaves: Abde Rebbach, Carlos Vicente, Denis Suarez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Girona: 2-1-2

Alaves: 2-1-2

Nästa match:

Girona: Real Betis, borta, 23 november

Alaves: Celta Vigo, hemma, 22 november