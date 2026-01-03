Villarreal tog bortaseger mot Elche

Martim Neto ende målskytt för Elche

Valencia blir nästa motstånd för Elche

Lagen möts igen 8 mars på Estadio de la Ceramica

Villarreal tog greppet om bortamatchen mot Elche redan före paus. I andra halvlek utökades 2–1-ledningen och lördagens match i La Liga slutade 3–1.

Segern var Villarreals sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Georges Mikautadze gjorde matchvinnande målet

Alberto Moleiro slog till redan i sjunde minuten och gav gästerna Villarreal en tidig ledning.

Georges Mikautadze fann nätet och såg till att Villarreal ökade ledningen till 0–2 i 14:e minuten.

Elche reducerade till 1–2 efter en halvtimme genom Martim Neto.

Alfonso Pedraza såg med sju minuter kvar att spela till att Villarreal ökade ledningen efter förarbete av Sergi Cardona. 1–3-målet blev matchens sista.

Den 8 mars möts lagen återigen, då på Estadio de la Ceramica.

Nästa motstånd för Villarreal är Alaves. Lagen möts lördag 10 januari 16.15 på Estadio de la Ceramica.

Elche–Villarreal 1–3 (1–2)

La Liga, Estadio Martinez Valero

Mål: 0–1 (7) Alberto Moleiro, 0–2 (14) Georges Mikautadze, 1–2 (30) Martim Neto, 1–3 (83) Alfonso Pedraza (Sergi Cardona).

Varningar, Elche: Pedro Bigas, Aleix Febas, German Valera. Villarreal: Santi Comesana, Ayoze Perez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elche: 2-0-3

Villarreal: 4-0-1

Nästa match:

Villarreal: Alaves, hemma, 10 januari 16.15