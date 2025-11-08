Villarreal tog klar seger mot Espanyol

Seger för Villarreal med 2–0 mot Espanyol

Gerard Moreno avgjorde för Villarreal

Tredje raka segern för Villarreal

Villarreal startade bra i matchen mot Espanyol på bortaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i La Liga.

Det här var Villarreals sjätte nolla den här säsongen.

Villarreal har nu tre matcher i rad utan insläppt mål.

Mallorca nästa för Villarreal

Gerard Moreno gjorde 1–0 till Villarreal efter 43 minuter. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Alberto Moleiro och ökade ledningen för Villarreal. 0–2-målet blev matchens sista.

För Villarreal gör resultatet att man nu ligger på andra plats i tabellen medan Espanyol är på sjätte plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 8 februari.

Måndag 24 november 21.00 spelar Espanyol hemma mot Sevilla. Villarreal möter Mallorca hemma på Estadio de la Cerámica lördag 22 november 21.00.

Espanyol–Villarreal 0–2 (0–1)

La Liga

Mål: 0–1 (43) Gerard Moreno, 0–2 (57) Alberto Moleiro.

Varningar, Villarreal: Tajon Buchanan, Pau Navarro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Espanyol: 2-0-3

Villarreal: 3-1-1

Nästa match:

Espanyol: Sevilla, hemma, 24 november

Villarreal: Mallorca, hemma, 22 november