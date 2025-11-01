Villarreal tog klar seger mot Rayo Vallecano
Villarreal startade bra i matchen mot Rayo Vallecano på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 4–0 i matchen i La Liga.
Det här var Villarreals femte nolla den här säsongen.
Espanyol nästa för Villarreal
Gerard Moreno gjorde 1–0 till Villarreal i 22:a minuten. Alberto Moleiro fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Villarreal.
I 58:e minuten slog Santi Comesana till och gjorde 3–0.
Ayoze Perez också 4–0 i 65:e minuten.
Den 17 maj tar lagen sig an varandra igen.
I nästa match möter Villarreal Espanyol borta på lördag 8 november 21.00. Rayo Vallecano möter Real Madrid söndag 9 november 16.15 hemma.
Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (1–0)
La Liga, Estadio de la Cerámica
Mål: 1–0 (22) Gerard Moreno, 2–0 (56) Alberto Moleiro, 3–0 (58) Santi Comesana, 4–0 (65) Ayoze Perez.
Varningar, Villarreal: Alberto Moleiro. Rayo Vallecano: Andrei Ratiu.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Villarreal: 3-1-1
Rayo Vallecano: 3-0-2
Nästa match:
Villarreal: Espanyol Barcelona, borta, 8 november
Rayo Vallecano: Real Madrid, hemma, 9 november
