Villarreal tog klar seger mot Rayo Vallecano

Seger för Villarreal med 4–0 mot Rayo Vallecano

Gerard Moreno avgjorde för Villarreal

Andra raka segern för Villarreal

Villarreal startade bra i matchen mot Rayo Vallecano på hemmaplan på lördagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 4–0 i matchen i La Liga.

Det här var Villarreals femte nolla den här säsongen.

Espanyol nästa för Villarreal

Gerard Moreno gjorde 1–0 till Villarreal i 22:a minuten. Alberto Moleiro fick utdelning med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Villarreal.

I 58:e minuten slog Santi Comesana till och gjorde 3–0.

Ayoze Perez också 4–0 i 65:e minuten.

Den 17 maj tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Villarreal Espanyol borta på lördag 8 november 21.00. Rayo Vallecano möter Real Madrid söndag 9 november 16.15 hemma.

Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (1–0)

La Liga, Estadio de la Cerámica

Mål: 1–0 (22) Gerard Moreno, 2–0 (56) Alberto Moleiro, 3–0 (58) Santi Comesana, 4–0 (65) Ayoze Perez.

Varningar, Villarreal: Alberto Moleiro. Rayo Vallecano: Andrei Ratiu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 3-1-1

Rayo Vallecano: 3-0-2

Nästa match:

Villarreal: Espanyol Barcelona, borta, 8 november

Rayo Vallecano: Real Madrid, hemma, 9 november