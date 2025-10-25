Villarreal tog kommandot från start mot Valencia

Seger för Villarreal med 2–0 mot Valencia

Gerard Moreno avgjorde för Villarreal

Seger nummer 6 för Villarreal

Villarreal hade greppet från start i matchen i La Liga mot Valencia på lördagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 2–0 (1–0) borta på Mestalla.

Gerard Moreno gjorde 1–0 till Villarreal på tilläggstid i första halvlek på straff. Santi Comesana slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Villarreal. Det blev också matchens sista mål.

Det här betyder att Valencia är kvar på 15:e plats och Villarreal stannar på tredje plats, i tabellen. Ett tapp för Valencia som låg på elfte plats så sent som den 27 september.

Den 22 februari tar lagen sig an varandra igen.

Lördag 1 november möter Valencia Real Madrid borta 21.00 och Villarreal möter Rayo Vallecano hemma 14.00.

Valencia–Villarreal 0–2 (0–1)

La Liga, Mestalla

Mål: 0–1 (45) Gerard Moreno, 0–2 (57) Santi Comesana.

Varningar, Valencia: Cesar Tarrega, Jose Copete. Villarreal: Santi Comesana, Pape Gueye, Nicolas Pepe, Santiago Mourino.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Valencia: 0-2-3

Villarreal: 3-1-1

Nästa match:

Valencia: Real Madrid, borta, 1 november

Villarreal: Rayo Vallecano, hemma, 1 november