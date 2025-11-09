Villiam Granath matchhjälte när HBK vann

HBK vann med 2–0 mot AIK

Villiam Granath tvåmålsskytt för HBK

Seger nummer 10 för HBK

Villiam Granath gjorde två mål och blev matchhjälte när HBK vann borta på Strawberry Arena mot AIK i Allsvenskan. Matchen slutade 2–0 (1–0).

Det här var nionde gången den här säsongen som HBK höll nollan.

AIK–HBK – mål för mål

Villiam Granath öppnade målskyttet redan i 19:e minuten och gav HBK en tidig ledning. Villiam Granath såg med sju minuter kvar att spela till att HBK ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2. Målet var Villiam Granaths femte i Allsvenskan.

AIK har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 8–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HBK har två vinster, en oavgjord och två förluster och 3–6 i målskillnad.

Det här betyder att AIK slutar på sjunde plats och HBK på elfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Halmstads BK med 2–0.

AIK–HBK 0–2 (0–1)

Allsvenskan, Strawberry Arena

Mål: 0–1 (19) Villiam Granath, 0–2 (83) Villiam Granath.

Varningar, AIK: John Guidetti, Dino Besirovic. HBK: Bleon Kurtulus, Pascal Gregor.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AIK: 1-1-3

HBK: 2-1-2