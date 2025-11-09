Vincent Lif avgjorde när AFC Eskilstuna sänkte Team TG

Seger för AFC Eskilstuna med 1–0 mot Team TG

Vincent Lif matchvinnare för AFC Eskilstuna

Andra raka segern för AFC Eskilstuna

Målet i andra halvleken blev matchens enda. AFC Eskilstuna vann med 1–0 (0–0) hemma mot Team TG i Ettan norra herr.

AFC Eskilstuna–Team TG – mål för mål

AFC Eskilstuna har två segrar och tre förluster och 10–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Team TG har en oavgjord och fyra förluster och 5–9 i målskillnad. Det här var AFC Eskilstunas nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Team TG:s 14:e uddamålsförlust.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att AFC Eskilstuna slutar på åttonde plats och Team TG på 16:e plats. Team TG åker ur serien.

AFC Eskilstuna–Team TG 1–0 (0–0)

Ettan norra herr, Tunavallen

Mål: 1–0 (65) Vincent Lif.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

AFC Eskilstuna: 2-0-3

Team TG: 0-1-4