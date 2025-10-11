Vittsjö vann trots uppryckning av Brommapojkarna

Vittsjö-seger med 3–2 mot Brommapojkarna

Kajsa Lind avgjorde för Vittsjö

Andra raka förlusten för Brommapojkarna

Matchen mellan Brommapojkarna och Vittsjö i Damallsvenskan slutade 2–3. Bortalaget Vittsjö hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Brommapojkarna lyfte sig i andra halvlek.

Segermålet för Vittsjö stod Kajsa Lind för efter 86 minuter.

Brommapojkarna–Vittsjö – mål för mål

Hanna Ekengren öppnade målskyttet redan i 19:e minuten och gav gästande Vittsjö ledningen.

Laget gjorde 0–2 i 39:e minuten när Daniela Galic hittade rätt på pass av Ilona Walta. I 65:e minuten nätade Wilma Wärulf och reducerade åt Brommapojkarna.

Vera Blom kvitterade för Brommapojkarna framspelad av Emma Engström i 79:e minuten.

Det matchavgörande målet kom med fyra minuter kvar att spela när Kajsa Lind slog till och gjorde 2–3 för Vittsjö.

Brommapojkarna har två vinster och tre förluster och 11–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vittsjö har tre vinster och två förluster och 8–8 i målskillnad. Det här var Brommapojkarnas nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Vittsjös nionde uddamålsseger.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Brommapojkarna BK Häcken hemma på Grimsta IP 14.00 medan Vittsjö spelar hemma mot Hammarby 16.00.

Brommapojkarna–Vittsjö 2–3 (0–2)

Damallsvenskan, Grimsta IP

Mål: 0–1 (19) Hanna Ekengren, 0–2 (39) Daniela Galic (Ilona Walta), 1–2 (65) Wilma Wärulf, 2–2 (79) Vera Blom (Emma Engström), 2–3 (86) Kajsa Lind.

Varningar, Brommapojkarna: Julia Olsson, Alice Ahlberg. Vittsjö: Nellie Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Brommapojkarna: 2-0-3

Vittsjö: 3-0-2

Nästa match:

Brommapojkarna: BK Häcken FF, hemma, 19 oktober

Vittsjö: Hammarby, hemma, 19 oktober