Vladyslav Vanat tvåmålsskytt när Girona vann

Girona segrade – 2–0 mot Espanyol

Gironas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vladyslav Vanat tvåmålsskytt för Girona

1-0 efter 45 minuters spel. 2-0 efter 90 minuter. Vladyslav Vanat blev dubbel målskytt och matchhjälte när Girona vann borta på RCDE Stadium mot Espanyol i La Liga. Matchen slutade 2–0 (1–0).

Det här var Gironas fjärde nolla den här säsongen.

Segern var Gironas fjärde på de senaste fem matcherna.

Getafe nästa för Girona

Vladyslav Vanat gav gästerna Girona ledningen på tilläggstid i första halvlek på straff.

0–2-målet kom på stopptid när Vladyslav Vanat återigen slog till och gjorde mål på straff. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Gironas nya tabellposition är åttonde plats medan Espanyol är på femte plats. Ett fint lyft i tabellen för Girona som så sent som den 3 januari låg på 18:e plats.

Lördag 24 januari 16.15 spelar Espanyol borta mot Valencia. Girona möter Getafe hemma på Estadi Municipal de Montilivi måndag 26 januari 21.00.

Espanyol–Girona 0–2 (0–1)

La Liga, RCDE Stadium

Mål: 0–1 (45) Vladyslav Vanat, 0–2 (90) Vladyslav Vanat.

Varningar, Espanyol: Jofre Carreras, Ruben Sanchez, Omar El Hilali, Antoniu Roca, Carlos Romero. Girona: Paulo Gazzaniga, Joel Roca, Vladyslav Vanat, Alex Moreno, Arnau Martinez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Espanyol: 2-1-2

Girona: 4-0-1

Nästa match:

Espanyol: Valencia, borta, 24 januari 16.15

Girona: Getafe, hemma, 26 januari 21.00