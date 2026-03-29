Watanabe och Åsland heta när Djurgården slog Växjö

Djurgården segrade – 2–1 mot Växjö

Urara Watanabe matchvinnare för Djurgården

Maja Bodin målskytt för Växjö

Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Djurgården som vann hemma mot Växjö med 2–1 (1–1) i Damallsvenskan på söndagen. Urara Watanabe blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 65 minuter.

Djurgården–Växjö – mål för mål

Maja Bodin öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Växjö en tidig ledning. I 27:e minuten kvitterade Djurgården när Therese Åsland hittade rätt.

Djurgården gjorde också 2–1 i 65:e minuten när Urara Watanabe fick träff. Därmed hade laget vänt matchen.

Djurgården tog hem lagens senaste möte med 3–0 på Spiris Arena.

Djurgården tar sig an Kristianstad i nästa match borta fredag 3 april 13.00. Växjö möter samma dag 15.00 Eskilstuna United hemma.

Djurgården–Växjö 2–1 (1–1)

Damallsvenskan, Kristinebergs IP

Mål: 0–1 (18) Maja Bodin, 1–1 (27) Therese Åsland, 2–1 (65) Urara Watanabe.

Varningar, Djurgården: Alexsandra Lobanova. Växjö: Tilda Sandén.

