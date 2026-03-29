Watanabe och Åsland heta när Djurgården slog Växjö
- Djurgården segrade – 2–1 mot Växjö
- Urara Watanabe matchvinnare för Djurgården
- Maja Bodin målskytt för Växjö
Ett måls övervikt avgjorde en resultatmässigt jämn match för Djurgården som vann hemma mot Växjö med 2–1 (1–1) i Damallsvenskan på söndagen. Urara Watanabe blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 65 minuter.
Djurgården–Växjö – mål för mål
Maja Bodin öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Växjö en tidig ledning. I 27:e minuten kvitterade Djurgården när Therese Åsland hittade rätt.
Djurgården gjorde också 2–1 i 65:e minuten när Urara Watanabe fick träff. Därmed hade laget vänt matchen.
Djurgården tog hem lagens senaste möte med 3–0 på Spiris Arena.
Djurgården tar sig an Kristianstad i nästa match borta fredag 3 april 13.00. Växjö möter samma dag 15.00 Eskilstuna United hemma.
Djurgården–Växjö 2–1 (1–1)
Damallsvenskan, Kristinebergs IP
Mål: 0–1 (18) Maja Bodin, 1–1 (27) Therese Åsland, 2–1 (65) Urara Watanabe.
Varningar, Djurgården: Alexsandra Lobanova. Växjö: Tilda Sandén.
Nästa match:
Djurgården: Kristianstad DFF, borta, 3 april 13.00
Växjö: Eskilstuna United DFF, hemma, 3 april 15.00
