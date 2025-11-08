WBA vann mot Oxford United

WBA vann med 2–1 mot Oxford United

Aune Heggebo avgjorde för WBA

Andra förlusten i rad för Oxford United

Efter en mållös första halvlek avgjorde WBA matchen mot Oxford United i andra halvlek. Till slut vann WBA lördagens hemmamatch i Championship med 2–1.

Segermålet för WBA stod Aune Heggebo för efter 70 minuter.

WBA–Oxford United – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan Will Lankshear gav Oxford United ledningen. Målet var Will Lankshears femte i Championship.

WBA kvitterade till 1–1 i 56:e minuten.

WBA gjorde också 2–1 i 70:e minuten när Aune Heggebo hittade rätt. Heggebo fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var WBA:s sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Oxford Uniteds sjunde uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att WBA nu ligger på 14:e plats. Oxford United är på 21:a plats.

Lagen möts på nytt på Kassam Stadium den 28 februari.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 22 november. Då möter WBA Coventry 13.30. Oxford United tar sig an Middlesbrough hemma 16.00.

WBA–Oxford United 2–1 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (54) Will Lankshear, 1–1 (56) Självmål, 2–1 (70) Aune Heggebo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

WBA: 1-1-3

Oxford United: 1-1-3

Nästa match:

WBA: Coventry City FC, borta, 22 november

Oxford United: Middlesbrough FC, hemma, 22 november