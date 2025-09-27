Wendel enda målskytt när Santa Clara föll

Tondela-seger med 2–1 mot Santa Clara

Sphephelo Sithole matchvinnare för Tondela

Wendel gjorde målet för Santa Clara

Santa Clara förlorade på hemmaplan i Primeira Liga herr mot Tondela, med 1–2 (0–0).

Rio Ave nästa för Tondela

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 60:e minuten innan Pedro Maranhao på pass av Rony Lopes gav Tondela ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Sphephelo Sithole och ökade ledningen för Tondela.

Wendel reducerade för Santa Clara på straff i 76:e minuten. Mer än så blev det dock inte för Santa Clara.

Det här var Santa Claras andra uddamålsförlust den här säsongen.

Den 1 mars möts lagen återigen.

Nästa motstånd för Santa Clara är Guimaraes. Lagen möts lördag 4 oktober 21.30 på Estádio D. Afonso Henriques.

Santa Clara–Tondela 1–2 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio de São Miguel

Mål: 0–1 (60) Pedro Maranhao (Rony Lopes), 0–2 (64) Sphephelo Sithole, 1–2 (76) Wendel.

Varningar, Santa Clara: Matheus Pereira De Souza, Mateus Araujo. Tondela: Sphephelo Sithole, Cicero, Bebeto, Juan Rodriguez, Pedro Maranhao, Christian Marques, Rony Lopes.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 2-2-1

Tondela: 1-2-2

Nästa match:

Santa Clara: Vitoria Guimaraes, borta, 4 oktober