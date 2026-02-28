Werder Bremen äntligen segrare igen efter vinst mot Heidenheim
- Werder Bremen segrade – 2–0 mot Heidenheim
- Jovan Milosevic avgjorde för Werder Bremen
- Werder Bremens femte seger
Efter 13 matcher utan seger i Bundesliga kunde Werder Bremen till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Heidenheim, med 2–0 (0–0).
Det här var femte gången den här säsongen som Werder Bremens målvakter höll nollan.
Union Berlin nästa för Werder Bremen
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 57:e minuten innan Jovan Milosevic framspelad av Romano Schmid gav Werder Bremen ledningen. Laget ökade ledningen till 2–0 i 90:e minuten.
Werder Bremen har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Heidenheim har en oavgjord och fyra förluster och 5–11 i målskillnad.
I tabellen innebär det här att Werder Bremen nu ligger på 16:e plats i tabellen. Heidenheim är på 18:e och sista plats.
I nästa match möter Werder Bremen Union Berlin borta på söndag 8 mars 17.30. Heidenheim möter Hoffenheim lördag 7 mars 15.30 hemma.
Werder Bremen–Heidenheim 2–0 (0–0)
Bundesliga, Wohninvest WESERSTADION
Mål: 1–0 (57) Jovan Milosevic (Romano Schmid), 2–0 (90) Självmål.
Varningar, Werder Bremen: Olivier Deman.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Werder Bremen: 1-1-3
Heidenheim: 0-1-4
Nästa match:
Werder Bremen: Union Berlin, borta, 8 mars 17.30
Heidenheim: TSG Hoffenheim, hemma, 7 mars 15.30
