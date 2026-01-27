Werder Bremen föll mot Hoffenheim med 0–2

Hoffenheim segrade – 2–0 mot Werder Bremen

Hoffenheims femte seger på de senaste sex matcherna

Alexander Prass matchvinnare för Hoffenheim

Werder Bremen räckte inte till mot Hoffenheim på hemmaplan i Bundesliga. Matchen på tisdagen slutade 2–0 (1–0) till Hoffenheim.

Det här var femte gången den här säsongen som Hoffenheim höll nollan.

Werder Bremen–Hoffenheim – mål för mål

Hoffenheim tog ledningen i slutminuterna av första halvlek genom Alexander Prass.

I den 52:a minuten fick Hoffenheim Wouter Burger utvisad. I 54:e minuten nätade Grischa Proemel och gjorde 0–2. Det blev också matchens sista mål.

Det här betyder att Werder Bremen ligger kvar på 15:e plats i tabellen och Hoffenheim på tredje plats. Noteras kan att Werder Bremen sedan den 9 januari har tappat fem placeringar i tabellen.

Den 9 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på PreZero Arena.

Nästa motstånd för Werder Bremen är Mönchengladbach. Lagen möts lördag 31 januari 15.30 på Wohninvest WESERSTADION.

Werder Bremen–Hoffenheim 0–2 (0–1)

Bundesliga, Wohninvest WESERSTADION

Mål: 0–1 (44) Alexander Prass, 0–2 (54) Grischa Proemel.

Varningar, Werder Bremen: Jens Stage, Jovan Milosevic.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Werder Bremen: 0-2-3

Hoffenheim: 4-1-0

Nästa match:

Werder Bremen: Borussia Mönchengladbach, hemma, 31 januari 15.30