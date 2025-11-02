West Ham äntligen vinnare igen efter seger mot Newcastle

West Ham-seger med 3–1 mot Newcastle

Självmål avgjorde för West Ham

West Hams andra seger för säsongen

Efter sex matcher utan seger i Premier League kunde West Ham till slut ta tre poäng. Laget vann på hemmaplan mot Newcastle, med 3–1 (2–1).

Burnley nästa för West Ham

Jacob Murphy gjorde 1–0 till Newcastle efter bara fyra minuter.

West Ham kvitterade till 1–1 i 35:e minuten när Lucas Paqueta hittade rätt.

Laget tog ledningen i 45:e minuten. 3–1-målet kom på tilläggstid när Tomas Soucek slog till och gjorde mål. Därmed hade West Ham vänt matchen.

West Ham har en seger, en oavgjord och tre förluster och 5–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Newcastle har två vinster och tre förluster och 7–8 i målskillnad.

För West Ham gör resultatet att man nu ligger på 18:e plats i tabellen medan Newcastle är på 13:e plats.

Nästa motstånd för West Ham är Burnley. Lagen möts lördag 8 november 16.00 på London Stadium. Newcastle tar sig an Brentford borta söndag 9 november 15.00.

West Ham–Newcastle 3–1 (2–1)

Premier League, London Stadium

Mål: 0–1 (4) Jacob Murphy, 1–1 (35) Lucas Paqueta, 2–1 (45) Självmål, 3–1 (90) Tomas Soucek.

Varningar, West Ham: Lucas Paqueta. Newcastle: Bruno Guimaraes, Jacob Ramsey.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 1-1-3

Newcastle: 2-0-3

Nästa match:

West Ham: Burnley FC, hemma, 8 november

Newcastle: Brentford, borta, 9 november