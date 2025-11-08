West Ham besegrade Burnley med knapp marginal

West Ham vann med 3–2 mot Burnley

Det blev seger för hemmalaget West Ham i matchen mot Burnley på London Stadium. Laget vann lördagens match i Premier League med 3–2 (1–1).

Burnley tog ledningen i 35:e minuten genom Zian Flemming framspelad av Lesley Ugochukwu.

West Ham kvitterade till 1–1 i slutminuterna av första halvlek genom Callum Wilson. Tomas Soucek gav West Ham ledningen i 77:e minuten.

3–1-målet kom med tre minuter kvar att spela när Kyle Walker-Peters slog till och gjorde mål.

Reduceringen till 3–2 för Burnley kom direkt därefter när Josh Cullen på övertid gjorde mål. Men mer än så orkade Burnley inte med.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, West Ham med 7–9 och Burnley med 8–9 i målskillnad. Förlusten var Burnleys fjärde uddamålsförlust.

West Ham tar sig an Bournemouth i nästa match borta lördag 22 november 16.00. Burnley möter samma dag 13.30 Chelsea hemma.

West Ham–Burnley 3–2 (1–1)

Premier League, London Stadium

Mål: 0–1 (35) Zian Flemming (Lesley Ugochukwu), 1–1 (44) Callum Wilson, 2–1 (77) Tomas Soucek, 3–1 (87) Kyle Walker-Peters, 3–2 (90) Josh Cullen.

Varningar, West Ham: Lucas Paqueta, Mateus Fernandes. Burnley: Kyle Walker, Zian Flemming.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 2-0-3

Burnley: 2-0-3

Nästa match:

West Ham: AFC Bournemouth, borta, 22 november

Burnley: Chelsea FC, hemma, 22 november