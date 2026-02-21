West Ham och Bournemouth kryssade i mållös match

Publiken på London Stadium fick inte se några mål när West Ham tog emot Bournemouth i Premier League. Matchen slutade mållös, 0-0.

Det betyder att Bournemouth gick obesegrade från planen för sjunde matchen i följd.

West Ham–Bournemouth – mål för mål

West Ham har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 8–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bournemouth har tre vinster och två oavgjorda och 8–4 i målskillnad.

I nästa match, lördag 28 februari möter West Ham Liverpool borta på Anfield 16.00 medan Bournemouth spelar hemma mot Sunderland 13.30.

West Ham–Bournemouth 0–0

Premier League, London Stadium

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

West Ham: 2-2-1

Bournemouth: 3-2-0

Nästa match:

West Ham: Liverpool, borta, 28 februari 16.00

Bournemouth: Sunderland AFC, hemma, 28 februari 13.30