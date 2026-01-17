West Ham vann igen – efter tio matcher utan seger

West Ham vann med 2–1 mot Tottenham

Callum Wilson avgjorde för West Ham

Andra raka förlusten för Tottenham

Det tog elva matcher. Men nu har West Ham till slut vunnit en match i Premier League. Laget vann på bortaplan mot Tottenham, med 2–1 (1–0).

Segermålet för West Ham stod Callum Wilson för på tilläggstid.

Tottenham–West Ham – mål för mål

Crysencio Summerville öppnade målskyttet redan i 15:e minuten och gav West Ham ledningen.

Cristian Romero slog till med en knapp halvtimme kvar att spela på pass av Pedro Porro och kvitterade för Tottenham. Det matchavgörande målet kom på tilläggstid när Callum Wilson slog till och gjorde 1–2 för West Ham.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Tottenham på 14:e plats och West Ham på 18:e plats.

Nästa motstånd för West Ham är Sunderland. Lagen möts lördag 24 januari 13.30 på London Stadium.

Tottenham–West Ham 1–2 (0–1)

Premier League, Tottenham Hotspur Stadium

Mål: 0–1 (15) Crysencio Summerville, 1–1 (64) Cristian Romero (Pedro Porro), 1–2 (90) Callum Wilson.

Varningar, Tottenham: Cristian Romero, Ben Davies, Micky van de Ven, Djed Spence, Archie Gray. West Ham: Jarrod Bowen, Tomas Soucek, Valentin Castellanos.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Tottenham: 1-2-2

West Ham: 1-1-3

Nästa match:

West Ham: Sunderland AFC, hemma, 24 januari 13.30