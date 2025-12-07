Williot Swedberg tvåmålsskytt när Celta Vigo vann

Celta Vigo segrade – 2–0 mot Real Madrid

Celta Vigos Williot Swedberg tvåmålsskytt

Seger nummer 4 för Celta Vigo

Celta Vigo vann borta mot Real Madrid i La Liga med 2–0 (0–0). Williot Swedberg gjorde båda målen för Celta Vigo i andra halvleken.

Celta Vigo hade 11 raka förluster mot Real Madrid inför söndagens match.

Real Madrid hade en fin rad med åtta raka matcher utan förlust inför söndagens match.

Atlethic Bilbao nästa för Celta Vigo

Efter en mållös första halvlek gjorde Williot Swedberg 1–0 till Celta Vigo i den 54:e minuten.

0–2-målet kom på tilläggstid när Williot Swedberg på nytt slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

På stopptid blev Real Madrids Alvaro Carreras utvisad.

Celta Vigos nya tabellposition är tionde plats medan Real Madrid är på andra plats. Noteras kan att Celta Vigo sedan den 21 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Den 8 mars spelar lagen mot varandra på nytt.

I nästa match, söndag 14 december möter Real Madrid Alaves borta på Mendizorrotza 21.00 medan Celta Vigo spelar hemma mot Atlethic Bilbao 16.15.

Real Madrid–Celta Vigo 0–2 (0–0)

La Liga, Santiago Bernabéu

Mål: 0–1 (54) Williot Swedberg, 0–2 (90) Williot Swedberg.

Varningar, Real Madrid: Rodrygo, Federico Valverde, Jude Bellingham, Francisco Garcia, Alvaro Carreras. Celta Vigo: Ilaix Moriba.

Utvisningar, .

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 1-3-1

Celta Vigo: 3-0-2

Nästa match:

Real Madrid: Alaves, borta, 14 december

Celta Vigo: Athletic Bilbao, hemma, 14 december