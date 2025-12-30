Wolverhampton bröt tunga sviten – 1–1 mot Manchester United
- Oavgjort mellan Manchester United och Wolverhampton
- Ladislav Krejci kvitterade i 45:e minuten
- Leeds nästa motstånd för Manchester United
Det blev elva förluster i rad i Premier League för Wolverhampton. Men på tisdagen borta mot Manchester United kom trendbrottet, även om det inte blev seger. Matchen på Old Trafford slutade 1–1 (1–1).
Det var Wolverhamptons 19:e match i rad utan seger.
Manchester United–Wolverhampton – mål för mål
Joshua Zirkzee gjorde 1–0 till Manchester United i 27:e minuten.
Wolverhampton kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Ladislav Krejci. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.
Nästa motstånd för Wolverhampton är West Ham. Lagen möts lördag 3 januari 16.00 på Molineux Stadium.
Manchester United–Wolverhampton 1–1 (1–1)
Premier League, Old Trafford
Mål: 1–0 (27) Joshua Zirkzee, 1–1 (45) Ladislav Krejci.
Varningar, Wolverhampton: Joergen Strand Larsen, Jackson Tchatchoua.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Manchester United: 2-2-1
Wolverhampton: 0-1-4
Nästa match:
Wolverhampton: West Ham Utd, hemma, 3 januari 16.00
