Wolverhampton bröt tunga sviten – 1–1 mot Manchester United

Oavgjort mellan Manchester United och Wolverhampton

Ladislav Krejci kvitterade i 45:e minuten

Leeds nästa motstånd för Manchester United

Det blev elva förluster i rad i Premier League för Wolverhampton. Men på tisdagen borta mot Manchester United kom trendbrottet, även om det inte blev seger. Matchen på Old Trafford slutade 1–1 (1–1).

Det var Wolverhamptons 19:e match i rad utan seger.

Manchester United–Wolverhampton – mål för mål

Joshua Zirkzee gjorde 1–0 till Manchester United i 27:e minuten.

Wolverhampton kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Ladislav Krejci. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Nästa motstånd för Wolverhampton är West Ham. Lagen möts lördag 3 januari 16.00 på Molineux Stadium.

Manchester United–Wolverhampton 1–1 (1–1)

Premier League, Old Trafford

Mål: 1–0 (27) Joshua Zirkzee, 1–1 (45) Ladislav Krejci.

Varningar, Wolverhampton: Joergen Strand Larsen, Jackson Tchatchoua.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Manchester United: 2-2-1

Wolverhampton: 0-1-4

Nästa match:

Wolverhampton: West Ham Utd, hemma, 3 januari 16.00