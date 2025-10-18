Prenumerera

Wolverhamptons tunga svit fortsätter efter 0–2 mot Sunderland

  • Sunderland-seger med 2–0 mot Wolverhampton

  • Nordi Mukiele avgjorde för Sunderland

  • Sunderlands fjärde seger för säsongen

Det räcker inte hela vägen till seger för Wolverhampton. Det står klart efter 0–2 (0–1) borta mot Sunderland. Det var Wolverhamptons åttonde segerlösa matchen i Premier League.

Chelsea nästa för Sunderland

Sunderland fick en bra start på matchen när Nordi Mukiele gjorde målet på pass av Trai Hume redan i 16:e minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 i 90:e minuten.

I tabellen innebär det här att Sunderland nu ligger på sjunde plats. Wolverhampton är på 20:e och sista plats.

I nästa omgång har Sunderland Chelsea borta på Stamford Bridge, lördag 25 oktober 16.00. Wolverhampton spelar hemma mot Burnley söndag 26 oktober 15.00.

Sunderland–Wolverhampton 2–0 (1–0)

Premier League

Mål: 1–0 (16) Nordi Mukiele (Trai Hume), 2–0 (90) Självmål.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 2-2-1

Wolverhampton: 0-2-3

Nästa match:

Sunderland: Chelsea FC, borta, 25 oktober

Wolverhampton: Burnley FC, hemma, 26 oktober

