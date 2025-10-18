Wolverhamptons tunga svit fortsätter efter 0–2 mot Sunderland
Det räcker inte hela vägen till seger för Wolverhampton. Det står klart efter 0–2 (0–1) borta mot Sunderland. Det var Wolverhamptons åttonde segerlösa matchen i Premier League.
Chelsea nästa för Sunderland
Sunderland fick en bra start på matchen när Nordi Mukiele gjorde målet på pass av Trai Hume redan i 16:e minuten. Laget ökade ledningen till 2–0 i 90:e minuten.
I tabellen innebär det här att Sunderland nu ligger på sjunde plats. Wolverhampton är på 20:e och sista plats.
I nästa omgång har Sunderland Chelsea borta på Stamford Bridge, lördag 25 oktober 16.00. Wolverhampton spelar hemma mot Burnley söndag 26 oktober 15.00.
Sunderland–Wolverhampton 2–0 (1–0)
Premier League
Mål: 1–0 (16) Nordi Mukiele (Trai Hume), 2–0 (90) Självmål.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sunderland: 2-2-1
Wolverhampton: 0-2-3
Nästa match:
Sunderland: Chelsea FC, borta, 25 oktober
Wolverhampton: Burnley FC, hemma, 26 oktober
