Wrexham bröt Coventrys segersvit

Wrexham vann med 3–2 mot Coventry

Wrexhams avgörande i 88:e minuten.

Kieffer Moore gjorde tre mål för Wrexham

Efter sex segrar i rad i Championship för Coventry så tog vinstsviten slut borta mot Wrexham. Matchen på fredagen på Racecourse Ground slutade 3–2 (0–1). Förlusten var den första i serien för Coventry.

Wrexham–Coventry – mål för mål

Ephron Mason-Clark gjorde 1–0 till gästerna Coventry i 22:a minuten. Kieffer Moore slog till med en halvtimme kvar att spela framspelad av Josh Windass och kvitterade för Wrexham.

Wrexham gjorde också 2–1 i 69:e minuten när Kieffer Moore slog till återigen.

Kieffer Moore såg till att Wrexham ökade ledningen som med målet fullbordade sitt hattrick med sju minuter kvar att spela.

Reduceringen till 3–2 kom i matchens absoluta slutskede, med två minuter kvar att spela när Tatsuhiro Sakamoto slog till och gjorde mål för Coventry. Fler mål än så blev det inte för Coventry.

Det här betyder att Wrexham ligger på elfte plats i tabellen och att Coventry fortfarande leder serien, tre poäng före Middlesbrough. Så sent som den 21 oktober låg Wrexham på 19:e plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 25 april.

Nästa motstånd för Coventry är Sheffield United. Lagen möts tisdag 4 november 21.00.

Wrexham–Coventry 3–2 (0–1)

Championship, Racecourse Ground

Mål: 0–1 (22) Ephron Mason-Clark, 1–1 (60) Kieffer Moore (Josh Windass), 2–1 (69) Kieffer Moore, 3–1 (83) Kieffer Moore, 3–2 (88) Tatsuhiro Sakamoto.

Varningar, Wrexham: Kieffer Moore, Ben Sheaf. Coventry: Liam Kitching.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Wrexham: 2-2-1

Coventry: 4-0-1

Nästa match:

Coventry: Sheffield United, hemma, 4 november