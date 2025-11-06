Xherdan Shaqiri i målform när Basel vann mot FCSB
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Basel vann med 3–1 mot FCSB
- Xherdan Shaqiri gjorde två mål för Basel
- FCSB:s tredje raka förlust
Hemmalaget Basel tog hem de tre poängen efter seger mot FCSB i Europa League. 3–1 (1–0) slutade matchen på torsdagen.
Xherdan Shaqiri gjorde två mål för Basel
I den tolfte minuten blev FCSB:s Stefan Tarnovanu utvisad.
Basel fick en bra start på matchen när Xherdan Shaqiri gjorde målet på straff redan i 19:e minuten. Darius Olaru slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för FCSB.
I den 73:e minuten gav Xherdan Shaqiri Basel ledningen på nytt.
3–1-målet kom med två minuter kvar att spela när Ibrahim Salah slog till och gjorde mål. 3–1-målet blev matchens sista.
För hemmalaget betyder resultatet 17:e plats i tabellen. FCSB är på 31:a plats.
Torsdag 27 november 21.00 möter Basel Genk borta medan FCSB spelar borta mot Röda Stjärnan.
Basel–FCSB 3–1 (1–0)
Europa League
Mål: 1–0 (19) Xherdan Shaqiri, 1–1 (57) Darius Olaru, 2–1 (73) Xherdan Shaqiri, 3–1 (88) Ibrahim Salah.
Varningar, Basel: Leo Leroy, Adrian Leon Barisic.
Utvisningar, .
Nästa match:
Basel: KRC Genk, borta, 27 november
FCSB: Röda Stjärnan, borta, 27 november
Den här artikeln handlar om: