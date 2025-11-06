Xherdan Shaqiri i målform när Basel vann mot FCSB

Basel vann med 3–1 mot FCSB

Xherdan Shaqiri gjorde två mål för Basel

FCSB:s tredje raka förlust

Hemmalaget Basel tog hem de tre poängen efter seger mot FCSB i Europa League. 3–1 (1–0) slutade matchen på torsdagen.

I den tolfte minuten blev FCSB:s Stefan Tarnovanu utvisad.

Basel fick en bra start på matchen när Xherdan Shaqiri gjorde målet på straff redan i 19:e minuten. Darius Olaru slog till med en dryg halvtimme kvar att spela och kvitterade för FCSB.

I den 73:e minuten gav Xherdan Shaqiri Basel ledningen på nytt.

3–1-målet kom med två minuter kvar att spela när Ibrahim Salah slog till och gjorde mål. 3–1-målet blev matchens sista.

För hemmalaget betyder resultatet 17:e plats i tabellen. FCSB är på 31:a plats.

Torsdag 27 november 21.00 möter Basel Genk borta medan FCSB spelar borta mot Röda Stjärnan.

Basel–FCSB 3–1 (1–0)

Europa League

Mål: 1–0 (19) Xherdan Shaqiri, 1–1 (57) Darius Olaru, 2–1 (73) Xherdan Shaqiri, 3–1 (88) Ibrahim Salah.

Varningar, Basel: Leo Leroy, Adrian Leon Barisic.

Utvisningar, .

Nästa match:

Basel: KRC Genk, borta, 27 november

FCSB: Röda Stjärnan, borta, 27 november