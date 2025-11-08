Yan Diomandes mål räckte inte när Red Bull Leipzig föll mot Hoffenheim
- Hoffenheim vann med 3–1 mot Red Bull Leipzig
- Hoffenheims fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Tim Lemperle avgjorde för Hoffenheim
Red Bull Leipzig förlorade bortamatchen mot Hoffenheim i Bundesliga på lördagen. 3–1 (2–1) slutade matchen.
Efter åtta matcher i rad med poäng blev det till slut förlust för Red Bull Leipzig.
Hoffenheim–Red Bull Leipzig – mål för mål
Yan Diomande öppnade målskyttet redan i nionde minuten och gav Red Bull Leipzig en tidig ledning.
I 20:e minuten kvitterade Hoffenheim när Albian Hajdari hittade rätt.
Hoffenheim tog också ledningen i 38:e minuten när Tim Lemperle fick träff. Grischa Promel ökade Hoffenheims ledning med knappa kvarten kvar. Promel fullbordade därmed Hoffenheims vändning.
För Hoffenheim gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Red Bull Leipzig är på andra plats. Noteras kan att Hoffenheim sedan den 18 oktober har avancerat nio placeringar i tabellen.
Lagen möts igen 21 mars på Red Bull Arena.
Nästa motstånd för Red Bull Leipzig är Werder Bremen. Lagen möts söndag 23 november 15.30 på Red Bull Arena.
Hoffenheim–Red Bull Leipzig 3–1 (2–1)
Bundesliga, PreZero Arena
Mål: 0–1 (9) Yan Diomande, 1–1 (20) Albian Hajdari, 2–1 (38) Tim Lemperle, 3–1 (79) Grischa Promel.
Varningar, Hoffenheim: Leon Avdullahu, Tim Lemperle, Bernardo. Red Bull Leipzig: David Raum, Johan Bakayoko.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Hoffenheim: 4-0-1
Red Bull Leipzig: 3-1-1
Nästa match:
Red Bull Leipzig: Werder Bremen, hemma, 23 november
