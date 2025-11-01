Yanis Begraoui det stora utropstecknet när Estoril slog Rio Ave

Estoril-seger med 4–0 mot Rio Ave

Estorils Yanis Begraoui tremålsskytt

Estorils andra seger för säsongen

Estoril besegrade Rio Ave borta i Primeira Liga herr med 4–0 (2–0). Men mycket snack handlade om Yanis Begraoui – som gjorde ett hattrick för Estoril.

I den 21:a minuten fick Rio Aves Jonathan Panzo rött kort.

Yanis Begraoui gav Estoril ledningen i slutminuterna av första halvlek.

Laget ökade ledningen till 0–2 på tilläggstid i första halvleken på nytt genom Yanis Begraoui framspelad av Pedro Carvalho. Andre Lacximicant slog till med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Estoril.

Yanis Begraoui också 0–4 på straff som med målet fullbordade sitt hattrick i 70:e minuten. Målet var Yanis Begraouis femte i Primeira Liga herr.

Yanis Begraoui gjorde tre mål för Estoril.

Rio Ave har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Estoril har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 7–6 i målskillnad.

Rio Ave ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan Estoril ligger på tolfte plats.

Den 22 mars möts lagen återigen.

I nästa omgång har Rio Ave Alverca borta, lördag 8 november 16.30. Estoril spelar hemma mot Arouca fredag 7 november 21.15.

Rio Ave–Estoril 0–4 (0–2)

Primeira Liga herr, Estádio dos Arcos

Mål: 0–1 (40) Yanis Begraoui, 0–2 (45) Yanis Begraoui (Pedro Carvalho), 0–3 (63) Andre Lacximicant, 0–4 (70) Yanis Begraoui.

Varningar, Rio Ave: Cezary Miszta, Clayton. Estoril: Jordan William Holsgrove.

Utvisningar, Rio Ave: Jonathan Panzo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rio Ave: 2-2-1

Estoril: 1-2-2

Nästa match:

Rio Ave: Alverca, borta, 8 november

Estoril: Arouca, hemma, 7 november